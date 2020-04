Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Emirates va testa pasagerii de coronavirus, înainte de îmbarcare, cu ajutorul testelor de sânge rapide. Emirates Airlines este prima companie aeriana din lume care a recurs la acesta modalitate, pentru a își proteja atât pasagerii, cât…

- Testele de laborator efectuate in județul Ialomița au scos la iveala faptul ca doi militari din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Ialomița sunt infectați cu noul Coronavirus. Surse neoficiale susțin faptul ca deși șefii instituției cunoșteau situația, angajații au fost chemați la munca, intrand…

- Zece nou-nascuți la Spitalul Municipal Timișoara au fost depistați ca fiind pozitivi pentru COVID-19. Ministrul Sanatații a cerut demararea unor anchete epidemiologice. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, din primele informații, la spitalul municipal au fost recoltate probe de la 49 de mame…

- Compania aeriana Flybe urmeaza sa intre in faliment in cateva ore, iar 2.000 de oameni vor ramane fara locuri de munca, dupa ce incercarile de gasire a unui sprijin financiar au eșuat, anunța BBC . Transportatorul, care a evitat prabușirea in ultimul moment in ianuarie, a declarat ca impactul epidemiei…

- Compania aeriana Flybe urmeaza sa intre in faliment in cateva ore, punand 2.000 de locuri de munca in pericol, dupa ce cautarile pentru sprijin financiar au eșuat, anunța BBC.Citește și: Tusk, oferta INCENDIARA pentru Iohannis: 'I-am propus sa fie presedintele Consiliului European, a REFUZAT'…

- Avionul in care a calatorit italianul infectat cu coronavirus de la Craiova in Bologna s-a intors in Romania fara pasageri la bord. Compania aeriana a decis sa anuleze cursa inapoi pentru a dezinfecta aeronava. Pasagerii ar fi fost inștiințați prin sms de depistarea unei persoane cu noul coronavirus.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, pana in prezent, testele medicale nu au confirmat infectia cu noul coronavirus la cetateanul roman din Italia despre care a relatat vineri mass-media. "Ambasada Romaniei in Republica Italiana a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile…

- Compania aeriana rusa Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, a anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca destinatie Europa din cauza temerilor legate de propagarea noului tip de coronavirus (2019-nCoV), informeaza AFP. ‘Din cauza situatiei epidemice din China si odata…