- Au aparut noi informatii despre Roman Protasevici. Jurnalistul de opozitie belarus a fost lasat sa discute cu un avocat joi, dupa patru zile de detentie, transmite dpa. Protasevici si prietena sa, Sofia Sapega, au fost arestati duminica, cind autoritatile din Belarus au fortat un avion Ryanair care…

- Amenintarea cu bomba invocata de autoritatile din Belarus ca avionul Ryanair in care se afla disidentul Roman Protasevici sa aterizeze la Minsk a fost trimisa dupa ce aparatul de zbor a fost redirectionat, a anuntat joi providerul de e-mail Proton Technologies AG, relateaza Reuters.

- Un avion al companiei bieloruse Belavia, care a decolat miercuri de la Minsk spre Barcelona, s-a intors din drum dupa ce s-a invartit cateva zeci de minute in spațiul aerian al Belarusului, in apropiere de granița cu Polonia, unde urma sa intre in spațiul aerian al Uniunii Europene. Consiliul European…

- Ministerul transpoturilor din Belarus a dat publicitații un așa-zis transcript al convorbirii de duminica dintre controlorii de trafic aerian și pilotul avionului Ryanair care a fost forțat sa aterizeze pe aeroportul din Minsk sub pretextul unei false amenințari cu bomba, informeaza Reuters. Incidentul…

- In acest caz, calificat drept o ”deturnare” a cursei de duminica intre Grecia si Lituania a unui avion al operatorului irlandez Ryanair, liderii UE au cerut eliberarea imediata a lui Roman Protasevici, un opozant cunoscut al presedintelui belarus Alexander Lukasenko. Liderii europeni au mai decis sa…

- „Personalul se comporta cu mine intr-un mod complet adecvat și respectand legea, continuu sa colaborez cu anchetatorii și sa fac marturisiri privind organizarea unor tulburari masive”, a afirmat el in acest videoclip in care se exprima așezat la o masa, orientat spre camera. Inregistarea video a aparut…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat duminica ca State Unite condamna cu fermitate deturnarea unui avion Ryanair spre Belarus si retinerea unui jurnalist de opozitie aflat la bord si a solicitat o reuniune de urgenta a unui grup international al aviatiei civile, informeaza Reuters.…

