- Compania americana Delta Air Lines a oferit cate 10.000 de dolari pentru opt voluntari dispuși sa renunțe la locul cumparat la o cursa supraaglomerata care urma sa zboare intre Grand Rapids (Michigan) și Minnesota, relateaza publicația Insider . Jurnalistul Jason Aten, care se afla printre pasageri,…

- Airbnb ia masuri drastice in ceea ce privește modul in care sunt folosite spatiile oferite pentru cazare la nivel global.Astfel, Airbnb a anuntat marti o interdictie globala a petrecerilor in spatiile oferite pentru cazare la nivel mondial, in urma unei restrictii temporare pe care a instituit-o…

- Michelin intentioneaza sa predea activitatile sale rusesti unei noi entitati aflate sub conducere locala, pana la sfarsitul anului, iar compania concurenta Nokian Tyres a anuntat ca va parasi Rusia, acestia fiind primii producatori de anvelope occidentali care renunta sa mai faca afaceri in aceasta…

- Proeminentul fond de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a intrat in incapacitate de plata cu un imprumut in valoare de peste 670 de milioane de dolari.Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul nu a reusit…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta ca compania americana NuScale Power si Societatea Nationala Nuclearelectrica din Romania au convenit sa colaboreze in vederea amplasarii unei centrale cu reactoare SMR. Astfel, spune ministrul, Romania va deveni o tara independenta energetic si prin amplasarea…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a declarat joi, 21 aprilie, ca majorarea inflației la o valoare mai mare decat cea prognozata a fost cauzata de situația externa. Ministrul a precizat ca intreaga omenire trebuie sa se adapteze, solutia fiind cresterea productiei si reducerea dependentei de importuri.Cu…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, este dispus sa investeasca pana la 15 miliarde de dolari din banii sai pentru a prelua Twitter și va face o oferta in termen de 10 zile, potrivit informațiilor aparute in presa americana.The New York Post a raportat marți, 19 aprilie, ca Musk, cu o participație de…

- Rusia nu și-a indeplinit obligațiile externe de plata, iar cei care dețin obligațiuni ruse ajunse la scadența au primit plați in ruble in loc de dolari, a transmis CNN citand agentia de rating de credit S&P.Rusia a incercat sa plateasca in ruble doua obligatiuni denominate in dolari cu scadenta…