Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de oameni aveau programat, pentru prima zi de Paște, zborul spre Germania, cu o cursa Wizz Air. Un adevarat scandal s-a iscat pe Aeroportul din Otopeni dupa ce 60 dintre pasageri au ramas, insa, la sol, din lipsa de locuri. Cei mai mulți iși facusera planuri de Paște – aveau cazari cumparate,…

- In ultimele saptamani au avut loc greve in Franta, Portugalia, Marea Britanie si Germania si ar putea cauza intreruperea calatoriilor aeriene in anumite parti ale Europei de sarbatorile de Paste, au declarat oficiali ai companiilor aeriene, aeroporturilor si autoritatilor de trafic aerian. “Vor fi intarzieri.…

- Imaginile video arata pasageri din autoturisme, autocare și camioane la Dover, cozi lungi. Dover este cel mai apropiat port englezesc de Franța și se aglomereaza in momentul in care incepe vacanța de Paște. Calatorii frustrați s-au plans de lipsa de informații: „Nu ni s-a spus absolut nimic. Am verificat…

- Nu poate sa existe prosperitate și dezvoltare economica fara securitate, susține analistul politic Igor Boțan in cadrul dezbaterii IPN, la tema „Capacitatea noului Guvern de a selecta prioritațile și de a le face fața”. Igor Boțan, spune ca atunci cand situația privind securitatea țarii se inrautațește,…

- In luna martie, compania aeriana Wizz Air va suspenda cinci rute spre și dinspre aeroporturile din București, Cluj Napoca, Iași și Sibiu. In special, romanii care lucreaza in strainatae vor fi afectați de modificarile facute de compania aeriana.

- Europa intra intr-o perioada „inevitabila” post-pandemica de consolidare a companiilor aeriene, pe masura ce transportatorii importanți trebuie sa faca fața unui peisaj tot mai competitiv. Michael O’Leary , directorul general al operatorului aerian irlandez Ryanair , spune ca dupa COVID companiile aeriene…

- Compania aeriana Ryanair a raportat luni cel mai mare profit dupa impozitare pentru trimestrul octombrie-decembrie consemnat vreodata. Reprezentații companiei ca rezervarile din ultimele saptamani pentru zboruri de Paste si de vara au fost ”foarte solide”, stimulate de cererea calatorilor asiatici si…

- ”Rezervarile nu dau semne de recesiune in acest moment. Am avut rezervari record in saptamana a doua si in saptamana a treia din ianuarie, cerere foarte puternica pentru Paste si vara, fara stimulare tarifara”, a declarat directorul financiar Neil Sorahan pentru Reuters. Saptamana trecuta, rivalii Wizz…