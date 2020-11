Compania aeriană americană United Airlines ar urma să distribuie vaccinuri Pfizer împotriva covid-19, dezvăluie WSJ Aceste prime zboruri, operate incepand de vineri, fac parte dintr-un lant de aprovizionare global - pe cale sa fie conturat in infruntarea provocarii logistice a distribuirii vaccinurilor impotriva covid-19. Pfizer a pus bazele unui plan, in cazul in care obtine unda verde de la FDA si de la alte autoritati de reglementare din lume. Acest plan de distribuire al laboratorului american include instalatiile de depozitare frigorifica de la centrele finale care-i apartin - la Kalamazoo, in Michigan, si la Puurs, in Belgia - si prevede o marire a capacitatii instalatiilor de distribuire de la Pleasant… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

