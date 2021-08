Stiri pe aceeasi tema

- Alitalia a fost practic in pragul colapsului in ultimele decenii in pragul colapsului, perioada in care autoritatile au incheiat aliante cu investitori si alti transportatori globali, potrivti ZF .Fondata in urma cu 74 de ani, Alitalia a fost cunoscuta de italieni ca „freccia alata” - sau „sageata inaripata”.Din…

- Compania aeriana italiana Alitalia va opera ultimul zbor din istorie pe 15 octombrie 2021. De la aceasta data, toate zborurile vor fi anulate, deoarece compania se inchide oficial. O lovitura pentru pasagerii cu zboruri rezervate dupa 15 octombrie. Italia s-a straduit sa gaseasca investitori care sa…

- Alize Cornet (31 de ani, locul 59 WTA) a fost scandalizata de ceea ce a pațit inainte de plecarea in Romania, unde va participa la turneul Winners Open. Winners Open este un turneu WTA de nivel 250, programat intre 1 și 8 august 2021 la Cluj-Napoca, pe zgura, cu premii totale de 235.238 dolari. ...

- Compania aeriana irlandeza Ryanair si-a imbunatatit, luni, estimarile privind traficul anual de pasageri ca urmare a unor rezervari puternice in timpul verii insa in paralel a raportat pierderi de 273 milioane de euro in trimestrul aprilie-iunie, transmite Reuters. Ryanair, cea mai mare companie…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa, a anunțat luni ca se confrunta în continuare cu un context dificil din cauza pandemiei de COVID-19 și ca ar putea încheia anul fiscal „cu o mica pierdere sau pe zero”, relateaza CNBC.Operatorul irlandez a raportat o pierdere…

- Acest deficit de cipuri va costa compania 2,5 miliarde de dolari in acest an si va duce la reducerea la jumatate a productiei de vehicule in trimestrul al doilea, a anuntat in aprilie compania cu sediul in Dearborn, Michigan. “In timp ce continuam sa producem vehicule noi, prioritizam finalizarea vehiculelor…

- Compania aeriana United Airlines a lansat marti cea mai mare comanda din istoria sa, 200 de avioane Boeing 737 MAX si 70 de avioane Airbus A321neo, cu o valoare de peste 30 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

- Mouzenidis Travel Grecia, un important touroperator care vinde bilete pentru sejururi in Grecia, a anunțat cu o zi in urma ca de vineri, 18 iunie, și pana in 26 iunie, suspenda prestarea serviciilor turistice contractate (rezervate). Pe pagina de Facebook Forum Grecia, mai mulți turiști romani se…