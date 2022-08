Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (23 de ani) a efectuat primul antrenament dupa cinci luni de pauza. Internaționalul roman se recupereaza dupa accidentarea suferita la inceputul anului 2022. Mijlocașul legitimat la Rangers a suferit o ruptura a ligamentului incrucișat anterior. Ianis Hagi s-a antrenat la Constanța, pe terenul…

- Disputat in ziua de Sfanta Maria si, in acelasi timp, de Ziua Marinei Romane, meciul de fotbal Farul Constanta FC Hermannstadt, din etapa a cincea a Superligii, a fost precedat de o festivitate legata de aceasta zi speciala, in prim plan fiind Zeul Neptun si alaiul sau.Ulterior, asa cum se obisnuieste…

- CSA Steaua si Metaloglobus Bucuresti au incheiat la egalitate marti seara, scor 1-1, in ultimul meci al primei etape din Liga 2 Casa Pariurilor Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Prezentat oficial ieri de FCSB, Radu Boboc, 23 de ani, este titularizat in partida cu CS Mioveni pe un alt post decat cel pe care a dat cel mai bun randament in cariera. Gica Hagi nu mai conta pe fundașul dreapta. In actualul sezon, Gica Hagi l-a folosit pe Boboc la Farul numai 30 de minute, in victoria…

- Duminica, 17 iulie, de la ora 18.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, FCV Farul sustine primul meci oficial al verii, in compania celor de la FC U Craiova, contand pentru runda inaugurala a editiei 2022-2023 a Superligii la fotbal. Conducerea clubului constantean a pus, marti,…

- Inaintea debutului sezonului 2022-2023 al Superligii la fotbal, FCV Farul a disputat, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, un ultim meci amical, in compania divizionarei secunde CSA Steaua Bucuresti. Partida s-a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1). Chunchukov a adus Steaua in avantaj,…

- Gica Hagi, antrenorul celor de la Farul, a relatat un episod din 2017, cand constanțenii au fost eliminați de Salzburg in play-off-ul Europa League, 1-7 la general. Hagi a susținut o conferința de presa maraton, dupa meciul amical disputat vineri cu CSA Steaua, 1-1. Intr-un discurs care a durat aproape…

- Farul a anunțat transferul fundașului olandez Bradley de Nooijer (24 de ani) la ȚSKA Sofia, in Bulgaria. Bradley de Nooijer, din 2017 la echipa lui Gica Hagi, exceptand perioada februarie - iunie 2021 cand a fost imprumutat la Vorskla Poltava, parasește definitiv formația dobrogeana. Olandezul, care…