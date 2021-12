Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura Arcus, in parteneriat cu Universitatea din Brașov, Facultatea de Muzica, organizeaza luni, 13 decembrie a.c., de la ora 18, la Casa Bastion (loc. Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), Concertul de Craciun sustinut de elevele profesoarei lect. dr. Mihaela Buhaiciuc: Szekely Kitti,…

- ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 2-0 (1-0), duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin autogolul lui Guilherme Garutti (33), care a trimis nefericit in propria poarta in urma unui corner. CS Mioveni…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 2-1 (2-0), marti seara, in deplasare, la Ploiesti, in primul sfert de finala. Ambele goluri ale echipei antrenate de Cristiano Bergodi au fost cadouri din partea…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 4-1 (2-1), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 14-a a Ligii I de fotbal. Marius Stefanescu a reusit dubla dupa actiuni similare (13, 21), cu suturi din flancul stang, la primul mingea fiind deviata nefericit…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal dupa ce a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, in deplasare, la Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Diferenta a fost facuta de autogolul fundasului sarb Marko Gajic (38), care a deviat nefericit…

- De la inceputul lunii noiembrie la Sfantu Gheorghe va funcționa un Birou pentru Tineret, care va facilita dialogul tinerilor cu autoritațile locale și le va oferi sprijin acestora in accesarea diferitelor oportunitați dezvoltate de catre municipalitate. Biroul pentru Tineret va fi o unitate din cadrul…

- Votarea online a programului Com’ON Sepsi 2021 s-a inchis duminica, 26 septembrie, la miezul nopții. Din aproape 50 de inițiative locuitorii orașului Sfantu Gheorghe au ales 34 idei care vor primi un sprijin financiar. In categoriile speciale au fost premiate in total de trei inițiative inscrise…