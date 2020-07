Comoara scufundată: Mina de ocru de 12.000 de ani descoperită întâmplător Totul a inceput in 2017, cand instructorul de scufundari Fred Devos explora rețeaua de peșteri Quintana Roo, situata in estul peninsulei Yucatan, din Mexic. Devos preda un curs de prospectare și cartografiere a peșterilor subacvatice. La un moment dat, un cursant care facea masuratori a observat un tunel cu diametrul de doar 71 centimetri care nu mai fusese explorat pana atunci. Curios unde ar putea duce tunelul, Devos a revenit in peștera alaturi de un alt scufundator, Sam Meacham. Cei doi au patruns in labirintul subteran fara sa știe ca urmau sa faca o descoperire extrem de valoroasa. „A… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Cu toate ca am fost fortati de circumstante sa reprogramam toate calatoriile rezervate cu date de plecare pana la 17 iulie, ȋn aceste destinatii care sunt momentan cu restrictii de calatorie, noi suntem pregatiti ȋn orice moment sa reluam cursele charter programate, iar turistii ȋsi doresc sa poata…

- Continental, companie tehnologica, a inceput lucrarile pentru extinderea centrului de cercetare si dezvoltare din Timisoara, avand programata o investitie de 33 de milioane de euro. Cladirea cu sase etaje a fost proiectata pentru o capacitate de pana la 1.700 de locuri, precum si o zona de testare…

- Fiul lui Kamara sufera de o forma de paralizie cerebrala, fiind diagnosticat la scurt timp de la naștere, cu tetrapareza spastica. De atunci, Kamara face tot ce poate pentru a-i oferi o viața normala copilului sau și a cautat cei mai buni medici pentru a-l trata. Citeste si: Leon, baietelul…

- Potrivit Ministerului spaniol al Sanatații, 184 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in ultimele 24 de ore, in timp ce numarul noilor persoane infectate este de 439, relateaza EFE, citata de agerpres. Numarul total al deceselor ajunge astfel la 27.104, iar cel al cazurilor de COVID-19 confirmate…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” susține ca acordarea de stimulente finanicare celor din sistemul sanitar trebuie regandita pentru ca incalca principii etice de baza.Federatia „Solidaritatea Sanitara” solicita tuturor institutiilor responsabile regandirea criteriilor de acordare a stimulentului pentru…

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. La nivel mai mondial s-au inregistrat pana in prezent 3.041.777 de cazuri confirmate de COVID-19, iar numarul victimelor a trecut pragul de 200 de mii. Pana astazi la ora 09:30, din cauza coronavirusului au decedat 211.170 de persoane. Cea mai grava situație este…

- Conform Reuters, citata de Agerpres, directorul regional al OMS pentru Pacificul de vest, Takeshi Kasai, a subliniat ca nicio concluzie nu poate fi trasa in acest moment. Chiar si asa, acelasi oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii precizeaza ca dovezile disponibile sugereaza o origine animala…

- In total, in toate țarile, au fost infectate 2.481.541 de persoane cu SARS-CoV-2. Cel mai mare numar de infectari cu coronavirus s-a inregistrat, pana acum, in Statele Unite ale Americii – 792.913. Pe urmatoarele poziții se plaseaza Spania – 200.210, Italia – 181.228, Franța – 155.383, Germania – 147.065…