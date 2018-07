Comoară păzită cu străşnicie de duhuri necurate. Poveşti înfricoşătoare despre Râpa Diavolului Renumele paranormal al locului cunoaste doua variante, una mai inspaimantatoare decat cealalta. Prima spune ca preotii dacilor ar fi facut aici ritualuri in care invocau spiritele naturii pentru protectie. Printre aceste forte au fost si duhuri necurate care ar fi ramas in zona si „reactioneaza" cand cineva le incalca teritoriul. Sau ca energiile adunate aici de ritualuri sunt inca foarte puternice, iar spiritele padurii apara locul de intruziuni. Cealalta varianta vorbeste despre faptul ca duhuri rele pazesc o comoara ingropata aici de haiduci, asupra careia a fost aruncat un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

