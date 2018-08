Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Strehaia, județul Mehedinți, a descoperit doua pistoale și zeci de cartușe, in timp ce renova acoperișul casei sale. Acesta scotea vechea țigla, cand a dat de arme si elemente de munitie. Acestea au fost ridicate de politisti, fiind deschis un dosar penal. ”La…

- Zeci de cartuse cu glont si doua pistoale, unul presupus a fi confectionat artizanal, au fost descoperite de un barbat care isi renova acoperisul casei din Strehaia, judetul Mehedinti. Acesta a anuntat Politia, fiind demarata o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tragedie in Arges. Un minor a fost gasit spanzurat in podul casei. In urma cu cateva minute autoritatile argeșene au fost alertate, printr-un apel la numarul unic de urgente 112, despre un minor gasit spanzurat ...

- Bilantul inundatiilor la nivel national Foto: Arhiva. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a prezentat cel mai recent bilant al inundatiilor la nivel national. Reporter: Ciprian Sasu - Pompierii militari au intervenit în 66 de localitati din 25 judete si în municipiul…

- Un cațel cazut intr-o fantana ingusta a fost salvat de pompieri și o echipa de alpiniști, in Mehedinți. Cainele a cazut in fantana secata, adanca de 15 metri in localitatea Greci iar salvatorii au folosit o tehnica speciala, cu o masca de oxigen. Pompierii din Strehaia au ajuns primii la fața locului…

- Statia de pompieri Strehaia intervine, la aceasta ora, in localitatea Fata Cremenii, comuna Tamna, la un accident rutier produs pe DN6. Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un autoturism implicat. Potrivit ISU Mehedinti, in timpul accidentului o ...

- Copilul s-a spanzurat, iar trupul sau neinsuflețit a fost descoperit de catre sora sa geamana. Se pare ca baiatul ar fi scris cateva randuri intr-un bilet de adio. Polițiștii nu au suspiciuni cu privire la decesul copilului. „Nu sunt suspiciuni cu privire la savarșirea vreunei fapte penale. Cadavrul…