Comoara din dulapul bunicii. Ce au descoperit doi puști de 10 ani Cei doi baieți, in varsta de aproximativ 10 ani, se jucau in gradina și au vrut sa construiasca un cort improvizat, cerandu-I ajutorul tatalui lor. Acesta, un om de afaceri, i-a trimis in camera bunicii, decedate, sa caute niște cearșafuri in dulap. Odata cu cearșafurile, din dulap au cazut și doua obiecte grele, de culoare galbena. Baieții le-au pus inapoi, luand doar ceea ce aveau nevoie, insa i-au povestit tatalui despre descoperire. Inițial, acesta a crezut ca ar fi suporturi pentru cuțite. Mai apoi, dupa ce a solicitat ajutorul unei case locale de licitație, Rouillac, care sa verifice obiectele,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

