- ”Orașul de sub oraș” nu este doar o expresie in Alba Iulia, ci un fapt: sub actualul oraș se afla ingropat fostul oraș antic Apulum. La fiecare sapatura arheologica de prevenție, cate o parte din anticul Apulum iese la suprafața. Este si cazul unei sapaturi de prevenție care se desfașoara in prezent…

- Mirel, un tanar pasionat de istorie a descoperit o adevarata comoara, langa Bistrița. Mai multe obiecte, vechi de mai bine de 3.000 de ani, au fost gasite cu ajutorul detectorului de metale. Acestea dateaza de la finalul epocii bronzului. O comoara veche de mai bine de 3.000 de ani a fost descoperita…

- Angajații forestieri din China sunt norocoșii care au descoperit o populație bogata dintr-una din cele mai rare plante care este utilizata și pentru tratarea cancerului. Aceasta se numește Taxus Mairei și este pe Terra de 2,5 milioane de ani.

- Intr-un mormant datat in epoca bronzului au fost gasite 169 de bratari din aur, 800 de margele confecționate din os și o brațara plurispiralata din cupru. Descoperirea impresionanta a fost facuta in siturile arheologice sapate de-a lungul drumului ce va face legatura intre Oradea si Autostrada 3.Vestigiile…

- In caz ca erai curios sa stii cum se poate crea si vinde un NFT, am creat unul de proba. Mai jos poti regasi pasii pe care i-am urmat cat si ce am descoperit in urma experimentului meu ca ar fi pozitiv, negativ si intangibil la aceste tokenuri populare, scrie Jack Moore pe blogul ESET.

- A fost descoperita o noua specie de nufar urias, care a stat ascunsa timp de 177 de ani. Aceasta se afla in arhivele Gradinii Botanice Regale din Kew si crestea intr-o serie de colectii acvatice, dar a fost identificata din greseala ca fiind o alta specie.

