- O echipa de scafandri polonezi a anuntat miercuri descoperirea, in largul coastelor suedeze ale Marii Baltice, a unei epave din secolul XIX a carei cala este plina cu lazi de sticle cu sampanie si cu obiecte din portelan.

- Sapaturile efectuate in Marea Chinei de Sud au scos la iveala o comoara de artefacte provenite de la epavele din timpul dinastiei Ming, potrivit guvernului chinez. Cercetatorii au descoperit sute de artefacte, inclusiv obiecte de porțelan, monede de cupru și obiecte ceramice ornamentate. Scafandrii…

- Mai multe țari revendica proprietatea asupra epavei San Jose, un galion spaniol, care s-a scufundat in apele teritoriale columbiene cu o comoara la bord, fapt care l-a facut cel mai scump vas din lume la care „jinduiesc” multi, scrie 20 MINUTES, relateaza Rador Radio Romania.

- Un avion militar rusesc a fost interceptat dupa ce a incalcat, pentru scurt timp, spatiul aerian al Suediei, vineri, la est de insula Gotland in Marea Baltica, au anuntat fortele armate ale acestei tarid nordice, potrivit Reuters, citata de Agerpres.Tobias Billstrom, ministrul suedez de externe a calificat…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Gotland, cea mai mare insula a Suediei, este situata strategic in mijlocul Marii Baltice – intre Stockholm și exclava Kaliningrad a Rusiei. Ministerul rus al Apararii a anunțat marți un plan de extindere a apelor teritoriale ale țarii in Marea Baltica, langa granița sa maritima…