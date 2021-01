Commoditrader: Fermierii români pot deveni eroii din prima linie în protejarea mediului înconjurător Commoditrader, platforma digitala de comerț cu produse agricole, lanseaza in Romania CommodiCarbon, un program de certificare a CO2 care incurajeaza și recompenseaza tranziția fermierilor spre o agricultura conservativa. Pe langa beneficiile majore aduse mediului inconjurator, se așteapta ca aceasta inițiativa sa diversifice sursele de venit ale fermierilor și sa le ridice marja de profit cu pana la 70%. Agricultura este unul dintre cele mai afectate sectoare de schimbarile climatice și, totodata, una dintre industriile care pot face cea mai mare diferența prin absorbția de CO2 din atmosfera și… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

