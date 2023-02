Stiri pe aceeasi tema

- Decizia multor barbati apti pentru efectuarea serviciului militar de a abandona Rusia in timpul mobilizarii partiale decretate de Kremlin este o consecinta a anilor de impunere din exterior a unor ''valori false'' populatiei ruse, a declarat joi patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, transmite…

- Presedintele Dumei de Stat (camera inferioara), Viaceslav Volodin, a propus vineri modificarea Codului Penal al Rusiei pentru a putea sa fie confiscate bunurile rusilor care au parasit tara sub acuzatiile de incitare la extremism, reabilitarea nazismului sau ‘discreditarea’ armatei ruse, relateaza postul…

- Un membru al adunarii legislative din Sankt Petersburg, Boris Vișnevski, a fost acuzat de „discreditarea armatei ruse”, a anunțat luni, 9 ianuarie ziarul local Zaks.ru , potrivit The Moscow Times . Procurorii i-au acuzat pe Boris Vișnevski, unul dintre cei mai importanți deputati ai opoziției locale,…

- Un barbat dintr-o grupare, care a operat la Sankt Petersburg in 2009, este extradat in Rusia din Romania. El va aștepta judecarea in arest, a informat, joi, serviciul de presa al Directiei Generale de Ancheta a Comitetului de Investigații al Rusiei pentru Sankt Petersburg, informeaza Rador. Fii…

- Parlamentul European a confirmat joi, 24 noimebrie, decizia Consiliului Uniunii Europene de a nu accepta pasapoarte si alte documente de calatorie emise de Rusia in regiunile ocupate ilegal in Ucraina si Georgia, indica un comunicat al PE, transmite Agerpres . Cu 531 voturi pentru, 7 voturi impotriva…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a raspuns criticilor care o acuzau ca nu a avut o poziție destul de dura impotriva lui Vladimir Putin, afirmand ca, la ultimele intalniri nu mai avea puterea necesara pentru a-l influența pe președinte ruse, relateaza BBC . Dupa patru mandate in fruntea Germaniei,…

- Un barbat in varsta de 66 de ani a impuscat mortal trei persoane intr-o zona comerciala din orasul sudic rus Krimsk, joi, inainte sa se sinucida, au declarat autoritatile locale, relateaza Reuters. Four people have died in a fatal shooting at a shopping centre in Russia.A man opened fire at a shopping…