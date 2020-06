Stiri pe aceeasi tema

- Principalele studiouri si companii de productie de la Hollywood - precum Netflix, Disney si Warner Bros.- alaturi de Academia care decerneaza premiile Oscar si de celebritati din industria de divertisment au condamnat luni actele de rasism din Statele Unite, exprimandu-si solidaritatea cu miscarea…

- Situația in Statele Unite este tot mai tensionata din cauza protestelor dupa moartea lui George Floyd, iar președintele Donald Trump amenința ca mobilizarea armatei pentru a calma spiritele. CONTEXT: George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul…

- Funeraliile lui George Floyd, afro-americanul care si-a pierdut viata pe 27 mai în Minneapolis, ca urmare a modului în care a fost maltratat de un ofiter de politie alb, vor avea loc pe 9 iunie la Houston, orasul de origine al victimei si unde familia sa locuieste în continuare, conforma…

- Premierul Justin Trudeau a declarat luni ca aude ”furia” și ”durerea” tinerilor canadieni de culoare, dupa o serie de manifestații care au loc în toata țara pentru a denunța violența și rasismul polițiștilor, în SUA și Canada, relateaza AFP. ”Vreau sa ma…

- Grupul Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis si cere dreptate.Intr-un videoclip, Anonymous cere acuzarea lui Chauvin si ameninta ca va expune coruptia din politie…

- Protestele violente au avut loc in timpul noptii in cartierul Brooklyn din New York, in Statele Unite, declansate de uciderea de catre politisti pe 25 mai, in Minneapolis, a afro-americanului George Floyd. Potrivit relatarilor CNN, protestatarii au aruncat cu coctailuri Molotov inspre doua masini, una…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri la Toronto, cazuta…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…