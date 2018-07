Comitetul interinstitutional pentru gestionarea cazurilor sensibile cu incidenta in domeniul ajutorului de stat a fost constituit printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, care a fost publicata vineri in Monitorul Oficial.



Comitetul este coordonat de vicepremierul Viorel Stefan, ale carui atributii pot fi delegate presedintelui Consiliului Concurentei.



Printre atributiile acestui comitet se numara analiza si evaluarea solutiilor optime pentru gestionarea in bune conditii a cazurilor sensibile, de impact, cu incidenta in domeniul ajutorului de stat, dar si propunerea…