Stiri pe aceeasi tema

- Echipelor care se ocupa de rețelele de socializare la Jocurile Olimpice de la Tokyo li s-a interzis sa publice imagini cu sportivi care ingenuncheaza in semn de protest la acesta editie a Jocurilor Olimpice. Decizia a fost luata de Comitetul Olimpic International si de organizatorii Jocurilor Olimpice…

- Toshiro Muto, seful Comitetului de organizare Tokyo 2020, a declarat marți ca nu exclude anularea Jocurilor Olimpice in condițiile in care numarul cazurilor de Covid-19 in randul sportivilor a crescut, iar sponsorii au renunțat la planurile de a participa la ceremonia de deschidere, relateaza Reuters…

- Pe 23 iunie, este sarbatorita Ziua Olimpica, unul din puținele evenimente care se organizeaza concomitent in peste 200 de țari ale lumii. Totodata, din 23 iunie mai raman doar 30 de zile pana la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020. Comitetul Național Olimpic și Sportiv a decis…

- Comitetul Olimpic International (CIO) a prezentat, marti, componenta echipei refugiatilor care va concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) si care va fi formata din 29 de sportivi (19 barbati si 10 femei), din 11 tari si reprezentând 12 sporturi, informeaza lequipe.fr.În…

- Sportivii olimpici japonezi vor incepe curand sa fie imunizati contra noului coronavirus, a anuntat miercuri Comitetul olimpic japonez (JOC), in conjunctura in care campania de vaccinare are un ritm foarte lent in Japonia, transmite DPA potrivit Agerpres. Citește și: Discuțiile INDISCRETE…

- Presedintele Comitetului International Paralimpic (IPC) recunoaste ca desfasurarea Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Tokyo poate genera "nemultumire" in randul populatiei nipone din cauza pandemiei, dar a calificat drept "infime" riscurile de propagare a virusului in randul sportivilor, informeaza…

- Compania Toyota Motor, unul dintre principalii sponsori olimpici, si-a exprimat miercuri ingrijorarea fata de situatia pandemiei in Japonia, cu doua luni si jumatate inaintea Jocurilor de la Tokyo, din cauza posibilului impact asupra sportivilor si populatiei japoneze, informeaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Gesturile de a ingenunchea sau de a ridica pumnul, in semn de susținere a egalitații rasiale sunt interzise la Jocurile Olimpice de la Tokyo ce se desfașoara la vara. Comitetul Olimpic Internațional (IOC) a decis sa mențina masura de a interzice protestele in incinta stadioanelor, in timpul ceremoniilor…