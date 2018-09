Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Cu o saptamana inainte de Campionatele Mondiale, organizate la Sofia, Bulgaria a gazduit, intre 31 august si 2 septembrie, un turneu international de gimnastica ritmica, la Varna. Intitulat Turneul International „Prize of Queen Margarita”, concursul ajuns la editia cu numarul 26 a avut…

- Federatia din Argentina a decis, la Buenos Aires, soarta lui Jorge Sampaoli, selectionerul care nu a reusit sa se califice cu reprezentativa Pumelor in sferturile de finala ale CM din Rusia, potrivit Mediafax.ro.

- Argentina a cerut Rusiei sa-l aresteze si sa-l predea pe fostul ministru de Externe al Iranului Ali Akbar Velayati, asteptat la Buenos Aires pentru a fi judecat in legatura cu un atentat din 1994 soldat cu 85 de morti si 300 de raniti, relateaza La Croix, preluand AFP.

- Ministerul argentinian de Externe a transmis joi o solicitare similara si Chinei, unde Velayati era asteptat vineri impreuna cu presedintele Hassan Rouhani, dupa incheierea vizitei in Rusia. Fostul ministru de externe il insoteste pe presedintele iranian in turneul sau in calitate de consilier special.Velayati…

- Suedia si Anglia, care vor fi adversare, au completat tabloul sferturilor de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa meciurile de marti. OPTIMILE DE FINALA Sambata 30 iunie Franta - Argentina 4-3, la Kazan (Kazan Arena) Uruguay - Portugalia 2-1, la Soci (stadionul…

- Fostul international croat Davor Suker crede ca eliminarea unor nationale considerate favorite la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (Germania, Argentina, Spania) ar fi fost cauzata de programul prea incarcat al...

- Fundasul rus de origine braziliana Mario Fernandes a declarat joi ca echipa gazda a Cupei Mondiale de fotbal trebuie sa faca duminica, in optimile de finala de la Moscova, un meci perfect pentru a elimina Spania, relateaza EFE. ''Spania este o mare echipa cu jucatori buni. Stim…

- Incadrata de doua meciuri de la Cupa Mondiala, primul inceput de la 16.00, pe arena Spartak, din Moscova, intre Argentina și Islanda, iar al doilea va debuta la 19.00, opunand – in Saransk – Danemarcei pe Peru, la Ploiești, pe „Ilie Oana”, de la cinci și jumatate, dupa-amiaza, va debuta finala județeana…