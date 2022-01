Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul care i-a acordat lui Pablo Neruda premiul Nobel pentru Literatura in 1971 a avut dubii privind alegerea poetului chilian, ca urmare "tendintelor sale comuniste", informeaza intr-un articol ziarul suedez Svenska Dagbladet citat sambata de EFE. Conform documentelor Academiei Suedeze,…

- Rezultatele la Loteria Vaccinarii, 31 decembrie 2021. S-a stabilit caștigatorul marelui premiu de 1 milion de lei. In Ajunul Anului Nou s-au stabilit ultimii caștigatori la Loteria Vaccinarii. Numerele caștigatoare la Loteria Vaccinarii – 31 decembrie 2021 Numarul caștigator al marelui premiu saptamanal…

- Expertii Consiliului Europei au atras atentia joi asupra unor abuzuri socante impotriva pacientilor cu afectiuni mintale internati in spitalele de psihiatrie din Bulgaria si au subliniat ca este nevoie de ”actiuni urgente” pentru solutionarea ”problemelor grave” care dureaza de mult timp, potrivit dpa.…

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…

- Conferința privind viitorul Europei are loc, in acest weekend, la Strasbourg. Adunarea plenara va discuta despre contribuțiile cetațenilor. Rapoartele intocmite de grupurile de dezbatere europene, de grupurile și evenimentele naționale, de evenimentul EYE și de platforma vor fi discutate de adunarea…

- Marele premiu in valoare de peste 1,55 milioane de euro la Loto 6 din 49 a fost castigat joi, la Galati. Marele norocos a jucat la Loto o varianta simpla, iar biletul a costat 5,5 lei. “La tragerea Loto 6/49 de astazi, 21 octombrie 2021, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.646.117,84…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut miercuri seara, la Cotroceni, o conferința de presa. Acesta a adus in discuție posibilele restricții ce vor intra in vigoare incepand de lunea viitoare. „Repet, singura soluție pentru a combate pandemia ramane vaccinarea. Dragi romani, vaccinați-va!”, a transmis șeful…

- Artistul Ion Barladeanu, cunoscut pentru colajele pop art facute indeosebi din taieturi din reviste, a murit la varsta de 75 de ani, a anuntat pe Facebook curatorul Dan Popescu. „Nea Ion Barladeanu a decis ca in aceasta frumoasa zi de toamna sa se mute la dreapta viata. A fost un artist total. Vreau…