Comitetul Național pentru Situații de Urgență: De la 1 iunie se ridică toate restricțiile și interdicțiile privind deplasarea De la 1 iunie se ridica restricțiile și interdicțiile privind deplasarea persoanelor in afara localitaților sau a zonelor metropolitane și se reia transportul internațional de persoane, a anunțat, joi seara, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Potrivit deciziei CNSU, din 1 iunie se ridica restricțiile și interdicțiile privind deplasarea persoanelor in afara localitatii și […] Articolul Comitetul Național pentru Situații de Urgența: De la 1 iunie se ridica toate restricțiile și interdicțiile privind deplasarea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

