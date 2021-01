Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis se va vaccina anti-Covid in a doua etapa a campaniei, deși le-a facut specialiștilor propunerea de a fi printre primii vaccinați pentru a fi un exemplu. Specialiștii din cadrul grupului de lucru privind campania de vaccinare i-au spus ca gestul sau ar putea duce insa la speculații,…

- Conform declarației Președintelui Klaus Iohannis, campania de vaccinare anti-covid incepe din 27 decembrie. Deja au fost stabilite planurile de vaccinare la nivel național. Detaliile au fost date publicitații și de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19.…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID 19 a fost infiintat prin Decizia nr. 385 din 20.11.2020 Platforma online pentru vaccinarea anti COVID 19 prezinta mai multe aspecte legate de vaccinareStirile false si teoriile conspiratiei legate de vaccinarea anti…

- Președintele Klaus Iohannis va vizita, vineri, Centrul național de stocare a vaccinurilor impotriva coronavirusului de la Institutul „Cantacuzino”. Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului iși va desfașura vizita incepand cu ora 13:00. Campania de vaccinare anti-Covid in Romania va incepe…

- Demararea campaniei de vaccinare a populației din Marea Britanie cu noul vaccin BioNTech-Pfizer impotriva SARS-CoV-2 a fost marcata de raportarea a doua reactii adverse de tip anafilactic, care au necesitat monitorizare medicala. Potrivit Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea…

- Alexandrul Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS si candidat PSD la alegerile parlamentare, spune ca vaccinul anti-COVID va necesita o logistica extraordinara, deoarece trebuie transportat si pastrat in conditii foarte stricte, in conditiile in care de la producere pana la administrare nu pot trece…

- Ca raspuns la creșterea recenta a numarului de cazuri de COVID-19 in Italia, ministrul italian al Sanatații, Roberto Speranza, a anunțat duminica pregatirea introducerii de noi restricții, valabile la nivel național, relateaza Agerpres.Astfel,ministrul italian a precizat ca s-a propus interzicerea petrecerilor…

