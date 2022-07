Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat miercuri ca dupa un an si jumatate Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 se inchide, insa activitatile acestuia sunt preluate de Ministerul Sanatatii.

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, a declarat luni ca Valcea este judetul cu cei mai multi elevi vaccinati, in timpul campaniei aici fiind imunizati circa 5.600 de copii si…