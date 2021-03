Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Nationale pentru Situatii de Urgenta a actualizat, vineri seara, lista statelor si zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic. Bulgaria, Kosovo, Palstina si Paraguay au fost introduse pe lista, iar Marea Britanie si Africa de Sud au fost pastrate pe lista din cauza noilor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, joi, lista tarilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea si a stabilit regulile de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor…

- ​Masuri de relaxare in București: Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti pot fi redeschise la 30% din capacitate incepand de luni. Astfel, s-a dispus reluarea activitatii in spatii inchise, la o capacitate de maxim 30% in domeniul HORECA.…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se…

- Hotararea a fost adoptata de Guvern in aceeași zi, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).Autoritațile au anunțat ca o singura masura se va adauga celor deja existente, aceasta vizand activitatea din stațiunile montane. Daca se va impune, in urma creșterii ratei de infectare,…