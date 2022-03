Comitetul Mamelor Soldaților din Rusia Am tot privit razboiul prin prisma ucrainenilor. Cum civilii, printre care și femei, pun mana pe arme ca sa opreasca inaintarea tancurilor rusești. Ne-am referit și la refugiați, in cea mai mare parte femei și copii, care au fost nevoiți sa lase casa, masa, serviciu, confortul domiciliului propriu și sa plece, de multe ori cu ce era pe ei, ca sa-și salveze viața. Dar exista și reversul medaliei. Pentru ca așa e, intotdeauna, in razboi. Sa vorbim acum despre Comitetul Mamelor Soldaților din Rusia… Cum suna asta? Și la ce ne duce cu gandul? In primul rand, ca soldații in cauza sunt tineri, foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

