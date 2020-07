Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a decis, miercuri dupa-amiaza, intrarea satului Gornet, din comuna Gornet, in carantina pentru 14 zile, invocand evolutia cazurilor de coronavirus, ajunse la o medie oficiala de peste 3 la mia de locuitori, lipsa unei infrastructuri medicale dezvoltate…

- Autoritatile din judetul Prahova propun intrarea in carantina a unui sat din comuna Gornet, dupa ce in ultimele 14 zile un numar de 15 persoane din acel sat au fost diagnosticate cu COVID-19, fiind depasita rata de 3 infectari la mia de locuitori. Presedintele Consiliului Judetean s-a opus acestei…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a adoptat hotararea prin care comuna Gornet (Cuib) va intra in carantina, anunța presa locala. Decizia urmeaza sa fie aprobata prin ordinul secretaru...

- Ordinul Comandatului Acțiunii nr. 76125/8.05.2020, care prevede instituirea carantinei in satul Ramnicelu (comuna Ramnicelu), a fost adoptat ca urmare a evaluarii de risc expusa de catre Direcția de Sanatate Publica a județului Buzau, precum și a punctelor de vedere favorabile exprimate de structurile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a anunțat masurile luate luni dupa instituirea starii de carantina in cartierul buzoian Poșta. Astfel, va trebui sa se poarte maști de protecție sau variante alternative in toate spațiile publice din zona carantinata. Sunt interzise vizitele și reuniunile…

- In cursul zilei de astazi, 4 mai 2020, prefectul judetului Buzau, Leonard Dimian, a convocat o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau, in cadrul careia a fost adoptat un proiect de hotarare care cuprinde masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 in zona carantinata.

- Reunit vineri intr-o sedinta extraordinara, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a aprobat, ca masura preventiva, testarea in vederea depistarii infecției cu noul coronavirus a personalului serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de ingrijire și asistența a persoanelor varstnice,…