Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă hotărâre. Noi restricții intră în vigoare Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timis s-a intrunit, duminica, intr-o ședința extraordinara, pentru a stabili ce masuri si restrictii vor intra in vigoare, incepand de luni dimineata. In cadrul ședinței a fost adoptata o Hotarare prin care se instituie masuri suplimentare fața de Hotararea CJSU nr.52/29.10.2020, avand in vedere apariția H.G. 935/05.11.2020, care intra in vigoare din data de 9 noiembrie 2020. Hotararea CJSU cuprinde: Art. 1. (1) Pe intreg teritoriul județului Timiș este obligatorie purtarea maștii de protecție, astfel incat sa acopere nasul… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

