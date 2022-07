Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Auschwitz s-a declarat marti „ingrozit” de afirmatiile premierului ungar Viktor Orban cu privire la o „rasa ungara non-mixta” si a lansat un apel catre Uniunea Europeana de a „se distanta de astfel de insinuari rasiste”, transmite AFP.

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana (UE) si-au reafirmat luni vointa de a sustine Ucraina - cu armament, bani si sanctiuni -, in vederea unei cresteri a presiunii asupra Moscovei, in pofida unei amenintari cu intreruperea livrarilor de gaze naturale rusesti, relateaza AFP.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 15 iulie, ca sancțiunile impuse Rusiei de UE risca sa distruga economia europeana, relateaza Reuters. Potrivit lui Orban, prin impunerea sancțiunilor, Uniunea Europeana ”s-a impuscat in plamani”. ”La inceput, am crezut ca ne-am impuscat doar in picior,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa inceteze sa mai adopte sanctiuni impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei si, in schimb, sa faca eforturi pentru o incetare a focului si inceperea negocierilor, a declarat joi consilierul politic al premierului ungar Viktor Orban, transmite vineri Reuters. Fii…

- Georgia are perspectiva de a fi membru al Uniunii Europene, dar va primi statutul de candidat numai dupa ce va face o serie de reforme pentru care este nevoie de „un sprijin politic larg”, a anuntat vineri, 17 iunie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Pentru a reusi, tara trebuie acum…

- Executivul Uniunii Europene dorește sa sprijine Ungaria pentru a-și consolida rețeaua de conducte de petrol și a-și mari capacitatea de depozitare și de rafinare, a declarat marți un purtator de cuvant al Comisiei Europene, in timp ce Budapesta da semne ca se impotrivește fața embargoului petrolier…