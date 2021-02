Stiri pe aceeasi tema

- Germania, al carui contingent in teren este al doilea ca marime dupa cel al SUA, intentioneaza sa-si prelungeasca misiunea militara in Afganistan, a anuntat sambata seful diplomatiei germane, Heiko Maas, transmite AFP. "Negocierile de pace (intre guvernul afgan si talibani) nu se vor incheia inainte…

- Germania, al carui contingent in teren este al doilea ca marime dupa cel al SUA, intentioneaza sa-si prelungeasca misiunea militara in Afganistan, a anuntat sambata seful diplomatiei germane, Heiko Maas, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Vezi și: O vedeta Pro TV este insarcinata: a facut anunțul…

- Grupa C din EHF European League este una foarte echilibrata și spunem acest lucru datorita rezultatelor inregistrate. Duminica, la Bad Lagelsalza (Germania), Thuringer HC a reușit sa se impuna in meciul cu Storhamar, 41-36 (18-15), dupa ce cu o zi inainte echipa din Norvegia a reușit sa caștige cu 32-30.…

- Decedat in 2014, colecționarul Gurlitt a ascuns peste 1500 de tablouri și desene, printre care se numara și opere de arta create de evrei sau care le-au aparținut acestora și au fost ulterior furate ori confiscate de naziști in timpul celui de-Al Treilea Reich. Restituirea operelor Germania a restituit…

- ”Papițoi” și complicii sai, din Ramnicu Sarat, cu preocupari in proxenetism și spalare de bani, au strans 400.000 de euro, in patru ani, de pe urma prostituatelor. Interlopul, impreuna cu trei amici, ar fi recrutat mai multe fete prin metoda ”Lover Boy” apoi le-ar fi convins sa se prostitueze in Germania…

- Germania a reușit ceva nemaivazut, chiar in pandemie. Cand va fi posibil și in Romania, citiți in articolul de mai jos. Unde au explodat vanzarile de mașini electrice, in plina pandemie de coronavirus Germania a reușit ceva nemaiauzit in timpul pandemiei de coronavirus. Toata lumea se intreaba cand…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat joi, la repatrierea militarilor romani recent raniti in Afganistan si care erau tratati in Germania, ca se bucura foarte mult ca acestia au reusit sa fie redati familiilor, inainte de sarabatori. Cu aceeasi aeronava C-130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane…

- Sase militari romani care au fost tratati in Germania, dintre care patru au fost raniti in luna octombrie in Afganistan, au fost repatriati, joi, cu o aeronava a Fortelor Aeriene, care a transportat si echipament medical pentru terapie intensiva donat Romaniei de autoritatile de la Berlin. Prezent la…