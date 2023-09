Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii și salvatorii din orașul devastat libian Derna se lupta sa faca fața miilor de cadavre care sunt aduse de ape sau se descompun sub daramaturi, dupa o inundație care a distrus cladiri și a dus oamenii in mare, in timp ce Națiunile Unite a declarat ca Libia are nevoie de asistența medicala…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca pachetul cu masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament va fi finalizat saptamana aceasta. El a afirmat ca iși dorește ca pachetul cu masuri de austeritate sa fie finalizat saptamana aceasta pentru a intra in transparența. „Noi luam acum niște masuri…

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta pentru sprijinirea familiilor si persoanelor afectate de tragicul eveniment produs la Crevedia, judetul Dambovita, in data de 26 august 2023, unde exploziile la autocisterne cu gaz petrolier lichefiat GPL au declansat un incendiu de amploare, soldat…

- Mai multe strazi din Aiud se confrunta cu lipsa apei in ziua de miercuri, 23 august 2023, conform anunțului emis de reprezentanții sucursalei Aiud a APA CTTA Alba. Potrivit informațiilor disponibile, furnizarea apei potabile va fi temporar intrerupta din cauza unei avarii survenite la conducta principala…

- Incepand cu data de 1 iulie 2023, pachetul de baza de servicii medicale la care au dreptul pacienții asigurați la stat include și un numar de 12 consultații psihologice anuale gratuite. In plus, asigurații pot primi ajutor de specialitate inclusiv la domiciliu, atunci cand este cazul. Noul contract-cadru…