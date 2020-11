Premierul Ludovic Orban a decis, joi, constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea si pregatirea la nivel national in contextul finalizarii perioadei de tranzitie in relatia cu Regatul Unit. Decizia a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Comitetul are ca obiectiv stabilirea si monitorizarea aplicarii masurilor pentru pregatirea interna in vederea finalizarii perioadei de tranzitie in relatia cu Regatul Unit, ca urmare a iesirii acestui stat din Uniunea Europeana la 31 ianuarie 2020. Comitetul va fi coprezidat de un reprezentant al Cancelariei prim-ministrului, desemnat de premier,…