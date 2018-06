Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, pentru a discuta soarta lui Liviu Dragnea

Stiri pe aceeasi tema

- O noua gafa cu steaguri folosite gresit intr-un cadru oficial a avut loc, de data asta in Iasi, unde in timpul unei intrevederi intre primarul Mihai Chirica si ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a fost asezat pe masa un drapel britanic care nu mai este in uz din 1801. Euronews a scris…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, miercuri, intentia Guvernului de a modifica Pilonul II de pensii si care ar urma sa devina optional, dupa cum a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Este o evolutie foarte proasta. Cu siguranta va produce multa ingrijorare in special la angajatii…

- Operatorul de porturi DP World din Dubai si compania americana Virgin Hyperloop One, la care miliardarul britanic Richard Branson este actionar majoritar, pregatesc o revolutie in domeniul transporturilor. Cele doua companii au anuntat recent ca lucreaza la dezvoltarea unei retele futuriste…

- De Ziua Europei, stirile din Romania arata asa: 1. Ministrul Justitiei, profesor doctor in drept, isi exprima neincrederea in profesionalismul expertilor unei institutii europene - Consiliul Europei, cei care au redactat raportul GRECO, care critica schimbarile din justitie. Acelasi…

- Dupa ce Telegram a refuzat sa furnizeze serviciilor de securitate FSB cheile de criptare care ar permite citirea mesajelor utlizatorilor, autoritatea rusa de reglementare in domeniul telecomunicatiilor a sesizat justitia, cerand blocarea acesteui serviciu de mesagerie. Agentia Roskomnadzor…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea marti, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Intalnirea, care va avea loc la ora 12:00, a fost anuntata de Administratia Prezidentiala, insa nu este precizata tema discutiilor.…

- Fostul ministru al fondurilor europene in Guvernul Ciolos, Cristian Ghinea, sustine ca Romania va pierde aproape un miliard de euro din fondurile alocate, pentru ca banii nu au fost cheltuiti la timp, iar Viorica Dancila se pregateste sa dea vina pe Rovana Plumb pentru aceasta situatie. Intre timp,…