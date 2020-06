Stiri pe aceeasi tema

- PSD sustine o stare "intermediara" de alerta, pe o perioada strict limitata in timp, de 15 zile, si nu va vota in Parlament Legea de aprobare a hotararii de Guvern decat in cazul in care aceasta va contine un set de masuri pe care social-democratii le au ca propuneri, a declarat, duminica, purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat luni, la finalul ședinței BPN din Kiseleff, ca s-au luat urmatoarele decizii:- PSD va vota o comisie de ancheta pentru „Afacerea Sparanghelul” (romani plecați la munca in strainatate) - PSD va vota o comisie de ancheta pentru…

- Conform unui amendament propus de senatorul PSD, Șerban Nicolae, adoptat de senatorii juriști, pe perioada starii de urgența s-ar putea deschide terasele care respecta masurile de protecție sanitara. Amendamentul modifica prevederile din legea transmis de Guvern in Parlament. Ce prevedea legea adoptata…