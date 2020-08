Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a aprobat marți noul format al Ligii secunde. Aceasta se va desfașura, in sezonul 2020-2021, in sezon regulat, iar apoi echipele vor fi repartizate in play-off sau play-out pe baza clasamentului, anunța MEDIAFAX.Potrivit FRF, noul sezon va…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, marti, sa aplice pentru viitor sezon competitional un nou protocol medical pentru combaterea COVID-19, asemanator celui practicat de UEFA in competitiile internationale. "Am luat decizia sa urmam modelul UEFA. Asta presupune ca…

- Sezonul 2020-2021 al Ligii a 3-a de fotbal ar trebui sa inceapa pe 29 august 2020, potrivit programarii Federatiei Romane de Fotbal, aprobata in Comitetul Executiv de la inceputul acestei saptamani. Astfel, ultimul week-end al lunii august ar trebui sa fie cel in care incep ligile a doua,…

- Adunarea Generala a Ligi Profesioniste de Fotbal a decis joi sa solicite Federatiei Romane de Fotbal extinderea sezonului Ligii I pana la 18 august, astfel incat sa existe date de disputare a meciurilor amanate in urma aparitiei cazurilor de coronavirus, a declarat la finalul sedintei secretarul…

- Sase angajati ai clubului de fotbal Petrolul Ploiesti au fost testati pozitiv la COVID-19, meciul gruparii prahovene cu UTA Arad, programat, sambata, in prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a, fiind amanat de Federatia Romana de Fotbal. "Sase persoane din cadrul clubului Petrolul Ploiesti au fost…

- Comitetul Executiv al Federatiei Române de Fotbal a aprobat cu unanimitate de voturi cresterea la 5 a numarului de modificari permise în jocurile ramase de disputat din cadrul Cupei României, editia 2019/2020, informeaza frf.ro.Modificarile aduse în perioada Covid-19:Schimbarile…