- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat ca de luni va incepe vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, pana in prezent fiind programate pentru imunizarea cu acesta peste 142.000 de persoane. Pana duminica seara au programate la vaccinare 923.247…

- Zborul care urma sa aduca a opta tranșa de vaccin Pfizer in Romania, dar a fost anulat din cauza vremii din Germania ajunge totuși pe aeroportul din Otopeni luni seara, precizeaza CNCAV. Avand in vedere intarzierea sosirii dozelor de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, așteptate luni dimineața…

- Avand in vedere intarzierea sosirii dozelor de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, asteptate in cursul acestei dimineti pe aeroporturile din Bucuresti, Cluj Napoca si Timisoara, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV precizeaza ca din cauza conditiilor…

- A saptea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta în 163.800 doze, va sosi luni în România, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19.…

- Vaccinarea in Romania. Un pic peste 19.000 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore in Romania, numarul total al persoanelor imunizate de la debutul campaniei de vaccinare ajungand la 585.218, dintre care 106.197 au primit 2 doze din vaccinul Pfizer BioNTech , anunța Comitetul Național de Coordonare…

- Inca 95.940 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech au sosit marti in Romania pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, transportul catre centrele…

- Romania a imunizat cu serul Pfizer BioNTech aproape 17.900 de cadre medicale in ultimele 24 de ore, in crestere cu aproape 1.000 de persoane fata de ziua de miercuri. Romania a ajuns sa vaccineze impotriva noului coronavirus 76.400 de cadre medicale, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 17.846…

- Comunicat de presa – Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 A treia transa de vaccin, 150.150 doze, distribuita in tara Astazi, 6 ianuarie, a sosit in Romania a treia transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, pe cale aeriana, pe…