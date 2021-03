Stiri pe aceeasi tema

- Apel matinal-Președintele Asociației Energia Inteligenta, Dumitru Chisalița Foto: radioiasi.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (26 ianuarie, ora 8:30) - Realizator: Catalin Cîrnu - Conform deciziei ANRE, termenul pentru încheierea unui contract pe piața libera de energie electrica…

- ”Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat in sedinta din data de 20.01.2021, ordinele privind modificarea metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport si de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale. Aceasta modificare a avut in vedere stimularea…

- Furnizorii de electricitate trebuie sa le ofere abonaților cea mai buna oferta de preț la energie, cel puțin pana la 30 iunie 2021. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat, ieri, un ordin care modifica procesul de contractare și informare cu privire la ofertele furnizorilor…

- Apel matinal - Invitat, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte ANRE Foto: anre.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (6 ianuarie, ora 08:30) - Matinal - Realizator: Daniela Petrican - Piața de energie electrica a fost complet liberalizata de la 1 ianuarie, motiv pentru care consumatorii…

- Toti clientii casnici vor putea incheia contracte cu furnizorii de energie electrica pana la 31 martie – prevede un proiect de ordin al Autoritații Nationale de Reglementare in Energie. Incepe curațenia in instituțiile de stat. Primii angajați care vor fi disponibilizați Piața de energie electrica…

- Liberalizarea pieței inseamna ca prețul de furnizare a energiei electrice nu mai este stabilit de autoritați, ci este stabilit pe piața libera, in funcție de evoluția cererii și a ofertei. Toti clientii casnici vor putea incheia contracte cu furnizorii de energie electrica pana la 31 martie – prevede…

- ANRE prelungeste pana la 31 martie perioada in care consumatorii pot incheia alte contracte de furnizare a energiei pe piata concurențiala. Cele mai bune oferte pentru București Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) prelungeste pana la 31 martie 2021 perioada in care consumatorii casnici…

- Noile contracte pentru energia electrica pot fi incheiate pana la 31 martie 2021. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) prelungeste pana la 31 martie 2021 perioada in care consumatorii casnici pot incheia contracte de furnizare pe piata reglementata, a declarat, luni, pentru Agerpres,…