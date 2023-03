Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat, joi, ca a aprobat noile reglementari privind contractul-cadru de furnizare a energiei electrice si modelul de factura aplicabil tuturor clientilor casnici. Conform ANRE, fost aprobat, joi, Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru…

- "In vederea armonizarii cadrului de reglementare existent cu prevederile legislatiei nationale si europene si in raport cu recentul Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2023, am aprobat, in sedinta de astazi a Comitetului de Reglementare…

- ANRE a elaborat Proiectul de Ordin pentru aprobarea contractului - cadru de furnizare a energiei electrice in regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice in regim de serviciu universal si a modelului de factura ap

- Potrivit unui comunicat al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), in cadrul ședinței extraordinare a Comitetului de reglementare din data de 3 februarie a.c., au fost aprobate modificari importante la Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, care…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Posibilitatea de a plati in rate facturile și limita minima de conținut din acestea sunt doua dintre modificarile cuprinse in noul regulament de furnizare a energiei electrice, iar vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei, Zoltan Nagy,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat modificari consistente la regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, care intaresc drepturile acestora in scopul de a completa masurile de protectie, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. Modificarile…

- Se simplifica factura la curent. Condiții de eșalonari la plata. ANRE a modificat regulamentul de furnizare a energiei electrice ANRE a anunțat ca a facut modificari in Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali. Sunt stabilite condiții in care se pot face eșalonari la plata,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a modificat, vineri, Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, care intaresc drepturile acestora in scopul de a completa masurile de protecție. Noul Regulament introduce o serie de beneficii, cele mai importante fiind…