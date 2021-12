Comitetul de coordonare a vaccinării: Lăsăm în urmă un an în care am pierdut mult prea mult, aproape 43 de mii de români „A fost un an cu multe provocari si vrem sa va multumim tuturor celor care ati fost si sunteti alaturi de noi. Lasam in urma un an in care am pierdut mult prea mult, aproape 43 de mii de romani, din cauza COVID-19. In 31 decembrie 2020 am inregistrat 15.757 de decese din cauza COVID-19 si am incheiat anul cu 58.752 de decese. Multumita personalului medical si vaccinurilor impotriva COVID-19, zeci de mii de romani au fost salvati. Da. Multumita celor din prima linie si celor care si-au facut datoria in centrele de vaccinare. Din pacate, pe cei mai vulnerabili nu i-am putut proteja mai mult. Speram… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

