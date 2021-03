Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 anunța deschiderea, sambata, 20 martie, a 167 de noi cabinete, la nivel național, in care va fi administrat vaccinul produs de Pfizer/ BioNTech. Noile cabinete devin operaționale in 13 județe din țara și la nivelul…

- Timiș, Ilfov, Brașov, Cluj, Hunedoara și Capitala sunt in scenariul roșu. Județul Timiș inregistreaza in continuare cea mai mare rata de infectare din țara, 5,17 cazuri la mia de locuitori, in ușoara scadere fața de ziua precendenta. Bucureștiul, care a raportat cele mai multe infecții, 984, are o rata…

- "Compania Delgaz Grid, parte a Grupului E.ON Romania, a investit 2,9 miliarde de lei (677 milioane euro) incepand din anul 2005, in principal pentru modernizarea retelei de distributie a gazelor naturale care alimenteaza in prezent mai mult de 1.080 de localitati din 20 de judete situate in nordul tarii.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca joi, pana la ora 12:00, 16 județe din vestul și nord-vestul țarii sunt sub Cod galben de vreme severa. Vor fi ploi puternice și polei, conform meteoromania.ro . In Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și in vestul Carpaților Meridionali,…

- Alerta ANM: Ninsori viscolite și ger naprasnic! Trei CODURI de vreme severa. Vremea se schimba dramatic. Romania va fi acoperita de un aer rece, siberian. Vin ninsori, viscol și ger pe intreg teritoriul iar vantul va face ca temperatura resimțita va face chiar și de -30 de grade Celsius. Meteorologii…

- Un val de aer siberian se abate asupra țarii noastre. Temperaturile vor scadea brusc. Vin ninsori, viscol și ger pe intreg teritoriul țarii, iar vantul va face ca temperatura resimțita sa fie chiar și de -30 de grade Celsius. Meteorologii au emis trei alerte de vreme severa. ANM a anunțat schimbarea…

- Pana astazi, 17.776 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica In intervalul 23.01.2021 (10:00) – 24.01.2021 (10:00) au fost raportate 54 decese (33 barbați și 21…

- 1.194 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 1.194 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care…