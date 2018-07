Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul national pentru combaterea bolilor va fi convocat miercuri pentru autorizarea unor masuri suplimentare în vederea combaterii virusului pestei porcine africane (PPA), a declarat, marti seara, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- In conformitate cu dispoziția Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența nr.553/2018, prefectul Vasile Moldovan a dispus aplicarea de masuri specifice, pe raza județului nostru, pentru prevenirea raspandirii virusului pestei porcine africane. ”Am transmis primarilor, in…

- Directorul Combinatului Agroindustrial Curtici, Dimitrie Musca, care a cerut impușcarea mistreților, deoarece raspandesc pesta porcina, a fost vizitat sambata de ministrul Fifor. Fermierul sustine ca l-a convins pe ministru sa ridice problema pestei in CSAT. (Cele mai bune oferte laptopuri) Dimitrie…

- Probleme tot mai mari cu pesta porcina africana. Vecinii se apara de boala care poate veni din Romania, iar politicienii si opinia publica s-au revoltat dupa ce ministrul Agriculturii a comparat sacrificarea porcilor din zonele de carantina cu Holocaustul.

- Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, informeaza presa de la Sofia, potrivit Mediafax.Procedurile de pregatire a terenurilor pentru construirea gardului pe segmente ale frontierei…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor Prahova s-a reunit astazi, in ședința extraordinara, pentru a adopta Planul de masuri privind supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane pe teritoriul județului Prahova. Chiar daca focare de pesta porcina africana au fost confirmate pana acum…

- Premierul Pavel Filip a cerut sa se ia masuri sporite pentru prevenirea raspandirii pestei porcine in Moldova. Asta dupa aparitia unui nou focar, in aceasta saptamana, in satul Mereni, raionul Anenii Noi.