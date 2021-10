Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat sa formeze viitorul Guvern, Dacian Cioloș (USR), a anunțat miercuri seara ca face „tot ce este posibil” pentru refacerea coaliției cu PNL - UDMR și daca negocierile eșueaza atunci nu renunța la mandat și va cere votul Parlamentului pentru un cabinet monocolor. Lista miniștrilor…

- Deputatul Dan Barna, vicepresedintele USR, a declarat, marti, ca Uniunea Salvati Romania va propune un Cabinet propriu in cazul in care, la intalnirea de miercuri a presedintilor partidelor care au fost in coalitie, nu se contureaza negocieri pentru o colaborare cu PNL si UDMR. „Depinde ce se va intampla…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, prim-ministru desemnat, urmeaza sa inceapa marti negocierile cu reprezentantii PNL, UDMR si ai minoritatilor pentru formarea noului guvern. Liderii PNL și UDMR au declarat public faptul ca varianta Dacian Cioloș ar fi una destul de greu de susținut. Dacian Ciolos…

- Biroul National al USR a decis, in unanimitate, ca echipa de negociere sa ii prezinte presedintelui Iohannis propunerea de prim-ministru in persoana lui Dacian Ciolos si un pachet de masuri care vor sta la baza programului de guvernare. USR merge, luni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban afirma ca nu a discutat, deocamdata, cu parlamentarii care il sustin despre o eventuala demisie in bloc din partid. “Daca colegii mei vor persista in speranta absurda de a obtine voturile PSD-ului la investirea unui Guvern minoritar, evident ca exista posibilitatea…

- Deputatul Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, a declarat sambata, la Congresul USR PLUS, ca in lupta cu „un sistem anchilozat” este nevoie „de un anumit fel de atitudine” si de capacitatea de a-l infrunta. El a pledat in favoarea listei „USR PLUS la Guvernare 2024”, candidata la alegerile…

- Ludovic Orban, fostul premier care a negociat toate portofoliile partidelor care fac parte din coaliția de guvernare, a avut, marți, replici acide cu privire la ieșirea USR PLUS de la guvernare: “Coaliția de guvernare e intr-o pauza de… lupta”, a spus liderul PNL, subliniind insa ca imaginea Romaniei…

- Deputatul PNL, Ionel Danca a scris pe pagina de Facebook ca guvernul a adoptat noul Program național de investiții locale, numit Anghel Saligny, solicitat și negociat in Coaliția de guvernare de catre Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, precizand ca acest nou program de tip PNDL…