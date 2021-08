Stiri pe aceeasi tema

- Un nou proiect, intitulat „Impreuna”, a fost lansat in interiorul USR PLUS, iar inițiatorii au anunțat și candidatul pe care il susțin pentru funcția de președinte al partidului. Lansarea proiectului politic in cadrul USR PLUS, ce vizeaza alegerile interne pentru Biroul Național și președinția partidului,…

- Platforma Impreuna USR PLUS, care si-a prezentat marti programul politic si si-a anuntat candidatura pentru Biroul National, a transmis ca il va sustine pe senatorul Irineu Darau la presedintia partidului. "Noi - platforma Impreuna USR PLUS - suntem o echipa care va candida pentru Biroul National…

- Teatrul National din Bucuresti anunta reluarea reprezentatiilor la sala Amfiteatru, aflata pe acoperis, din 10 august, cu spectacolul de poezie si muzica "As vrea sa iti spun...", cu Marius Bodochi, Lucian Maxim, Alexandru Anastasiu, programat la ora 21,00, potrivit agerpres.ro. "Din 10 august,…

- „Am avut o noua sedinta a Biroului Politic National al USR PLUS. Am decis, in acest context, ca participarea la Comitetul Politic si la Congresul partidului va fi permisa doar membrilor USR PLUS, delegatilor USR PLUS care sunt vaccinati, tocmai pentru a transmite acest mesaj important de a continua…

- Spectacolul "Inima si alte preparate din carne" de Dan Coman, regia, video si universul sonor Radu Afrim, productie a Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, a fost desemnat cel mai bun spectacol la cea de-a XXIX-a editie a Premiilor Galei UNITER, care a avut loc, luni seara, la Teatrul National…

- „A fost abordat subiectul Romexpo pentru ca vrem sa fim foarte clari si reiterez o pozitie pe care Biroul National a confirmat-o si astazi – dezvoltarea Romaniei nu se poate face prin devalizarea statului. Trebuie sa incetam cu acest mecanism de a oferi cadouri, nu putem oferi 400 milioane euro cadou…

- Expozitia "Retroversibil", dedicata memoriei istoricului si criticului de arta Adina Nanu, a fost vernisata marti, in foaierul Salii Mici a Teatrului National din Bucuresti, in prezenta fiicei artistei, Unda Popp, a managerului Nationalului bucurestean, Ion Caramitru, si a rectorului UNArte, Catalin…