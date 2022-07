Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, prima ședința a Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbarile climatice in agricultura. Comitetul, constituit din reprezentanți ai mai multor ministere, a analizat efectele produse de schimbarile climatice…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita oficiala in Romania. Ciuca a afirmat ca, in cadrul discutiilor, s-a abordat situatia din Ucraina, fiind analizata posibilitatea agravarii acesteia, in cazul in care fortele…