Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a cerut demisia ministrului Internelor Carmen Dan, anunta Romania TV. Firea a acuzat-o pe Carmen Dan de peremitare a violentelor de la mitingul Diasporei din 10 august. S-a intamplat la sedinta Comitetului Executiv National (CExN). Pe agenda sedintei se afla teme precum evaluarea ministrilor…

- Justiția italiana a deschis o ancheta impotriva ministrului italian de interne Matteo Salvini, pentru "sechestrare de persoane, arestari ilegale și abuz de putere" in dosarul migranților reținuți la bordul navei Diciotti, a anunțat sambata seara presa italiana,

- Deputatul PNL, Ovidiu Raetchi, a cerut audierea in sedinta Comisiei pentru aparare din 28 august a ministrului de Interne, Carmen Dan, si a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru. Liberalul cere si ca membrii forului legislativ sa primeasca raportul secret al MAI despre protestele din 10 august.

- Prin intermediul unui Comunicat, USR Arad condamna gestul deputatului PSD Arad, Dorel Caprar, de a scoate presa afara de la audierea ministrului de interne. Acest gest, spun USR-iștii aradeni, „confirma ceea ce deja știm cu toții: le este frica de adevar, adevarul este cel mai mare dușman al PSD”.…

- Klaus Iohannis a mai transmis un mesaj in care ataca dur acțiunea Jandarmeriei și face apel la membri PSD pentru a-și inlatura actuala condurcere. "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna cu fermitate actele de violența, indiferent de cine le comite și impotriva cui sunt indreptate.…

- Surse sustin ca persoana care l-ar fi gasit pe sotul ministrului este socrul lui Carmen Dan. De fata ar fi fost si un apropiat al familiei, iar la fata locului au venit si vecini de bloc. Potrivit reprezentantilor IPJ Teleorman, persoana decedata in casa, marti, 3 iulie, la Videle a fost gasita de un…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, este in doliu. Reprezentanti ai MAI au confirmat, marti, decesul sotului ministrului, ei solicitand presei „discretie in aceste momente dificile pentru familie”. Conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Teleorman, barbatul a fost gasit mort in casa de catre…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei, in urma evenimentelor de la protestele de miercuri seara din Bucuresti. "Avand in vedere disfunctionalitatile inregistrate in interventia Jandarmeriei…