Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ prin care prestatorii de servicii de plata trebuie sa afiseze clar comisioanele percepute pentru conversia in si din euro, anunta Ministerul Economiei. ”Actul normativ adoptat astazi constituie un pas important pentru buna functionare a pietei interne si…

- ”Actul normativ adoptat astazi constituie un pas important pentru buna functionare a pietei interne si pentru facilitarea schimburilor comerciale transfrontaliere in cadrul Uniunii. Mai exact, din acest moment, bancile, casele de schimb valutar si operatorii de plati vor trebui sa prezinte clientilor,…

- Google este pe punctul de a scapa, in urma acestei intelegeri, de un proces comun prin care impotriva sa s-au indreptat dezvoltatorii de aplicatii din Statele Unite, nemultumiti de comisionul perceput de Google. De fondul de 90 de milioane de dolari ar urma sa beneficieze, in diferite masuri, toti dezvoltatorii…

- Pentru a determina dezvoltatorii din Statele Unite sa renunte la un proces care vizeaza comisionul perceput pentru aplicatiile distribuite prin Play Store, Google plateste 90 de milioane de dolari si face diverse alte promisiuni menite sa dilueze impresia ca abuzeaza de pozitia pe care o detine.

- Cartusele si rezervele pentru tigarete electronice, inclusiv cele de unica folosința, preparatele destinate utilizarii in cartuse si rezerve pentru tigarete electronice, produsele din tutun și inlocuitorii din tutun vor fi marcate obligatoriu cu timbru de acciz/de consum pentru fiecare unitate in parte.…

- Guvernul va aproba, in sedinta de miercuri, noi decizii privitoare la pachetul 'Sprijin pentru Romania', urmand ca vineri, intr-o sedinta de guvern exceptionala, sa fie aprobat cadrul legislativ de reglementare pentru alte masuri cuprinse in acelasi pachet, a anuntat prim-ministrul Nicolae Ciuca.…

- ”Ce ne-am angajat noi este ca spre sfarsitul anului sau chiar in toamna sa reanalizam masurile pecare le-am luat in aceasta primavara si sa vedem cum le putem continua si dupa aprilie 2023”, a spus consilierul premierul. George Agafitei a precizat ca este posibil va Guvernul sa vina cu un nou pachet…

- Ungaria a anunțat ca va plati gazul rusesc in ruble, așa cum a cerut Kremlinul, de teama sa nu-i fie sistata furnizarea… Și grupul energetic austriac OMV se pregatește sa-și deschida conturi in ruble, dupa cum au declarat surse citate de publicația Financial Times. Discuțiile pe acest subiect s-au intensificat…