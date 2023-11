Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu critica bancile care majoreaza comisioanele: „Lacomia bancilor nu poate fi alimentata din dezbaterea privind banii cash” Premierul Marcel Ciolacu a reacționat vineri, dupa ce unele banci au anunțat majorarea comisioanelor. Acesta a anunțat ca va convoca o intalnire cu specialiștii din Ministerul…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut vineri o reacție nervoasa pe Facebook dupa ce unele banci au anunțat ca vor majora comisioanele la operațiunile in numerar. „Lacomia bancilor nu poate fi alimentata din dezbaterea privind banii cash! Este intolerabil sa crești artificial comisioanele bancare!”, a spus…

- Premierul Marcel Ciolacu a criticat, vineri, bancile care majoreaza comisioanele și a afirmat ca va convoca o intalnire cu Ministerul Finanțelor și reprezentanți ai bancilor pentru o decizie privind limitarea plaților cash. ”Lacomia bancilor nu poate fi alimentata din dezbaterea privind banii cash!…

- Premierul Marcel Ciolacu a convocat, saptamana viitoare, o intalnire cu specialiștii din Ministerul Finanțelor și BNR, dar și cu reprezentanții micilor intreprinzatori, ai bancilor și ai societații civile.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți seara, 31 octombrie, dupa ședința de coaliție de la Palatul Victoria, ca s-a decis ca in anul electoral 2024 pensiile sa creasca atat pe 1 ianuarie, cat și pe 1 septembrie.„Pensiile vor crește de doua ori anul viitor! La 1 ianuarie cu 13.8% și la 1 septembrie…

- Vin vești de ultim moment, pentru șoferi, de la varful Guvernului. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul va prelungi plafonarea tarifelor la politele RCA pana la sfarsitul anului. Masura de plafonare, care urmeaza sa expire la data de 10 octombrie, va fi așadar prelungita. Ciolacu: „Este o…

- Vești bune pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 lei. De la jumatatea lunii octombrie intra in plata ajutoarele. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, la inceputul sedintei de luni a Executivului, ca de la jumatatea lunii octombrie intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat creșterea valorii tichetelor de masa incepand cu data de 1 ianuarie 2024. Intrebat daca tichetele de masa vor fi impozitate, potrivit noilor masuri de austeritate care ar urma sa fie adoptate saptamana aceasta, Marcel Ciolacu a declarat ca nu va fi nimic impozitat.…