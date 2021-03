Comisiile juridice din Parlament, sesizate pentru revocarea Avocatului Poporului

Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a anunțat ca au fost sesizate comisiile juridice ale Parlamentului in vederea revocarii Avocatului Poporului Renate Weber. Plenul reunit al Parlamentului urmeaza sa dezbata propunerea abia dupa emiterea raportului. „Am sesizat comisiile juridice. Cand se va dezbate in comisiile juridice si vom avea un raport, vom inainta aceasta propunere in dezbaterea plenului Camerelor reunite”, a afirmat Ludovic Orban, intrebat luni la Parlament in ce stadiu este procedura de revocare a Avocatului Poporului. Avocatul Poporului Renate Weber a afirmat, recent, ca…