Comisiile de specialitate din Senat, dominate de PSD, au eliminat garanția Statului din Ordonanța privind amânarea plății ratelor ​​În batalia pentru a-și promova propriile proiecte de legi populiste, PSD le boicoteaza pe cele ale PNL, ultima acțiune fiind scoaterea garanției Statului din proiectul de lege care aproba Ordonanța privind amânarea plații ratelor la credite (O.G. 37/2020). Potrivit unui document obținut de HotNews.ro, articolul care garanta practic ca cei care își suspenda ratele nu vor ramâne fara locuința, a fost abrogat în Comisiile economica și cea de buget-finanțe. Daca legea va trece și de Camera Deputaților în aceasta forma vom avea de-a face cu o situație cel puțin… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

