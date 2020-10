Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor au avizat, luni, patru candidaturi pentru functia de presedinte al ANCOM, a precizat, pentru AGERPRES, deputatul USR Catalin Drula.Astfel, Vlad Stoica (fost sef al Cancelariei fostului premier Victor Ponta), Manuela Catrina (fost secretar…

- Demisia lui Sorin Grindeanu de la conducerea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii (ANCOM), instituție – cheie in domeniul telecomunicațiilor, a generat o lupta acerba pentru ocuparea acestui post in PSD. Potrivit informațiilor noastre, PSD condus de Marcel Ciolacu va lua in discuție…

- Parlamentul a luat act, joi, de demisia lui Sorin Grindeanu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si a declarat vacant acest post. Sorin Grindeanu a demisionat din aceasta functie incepand cu data de 8 octombrie.S-au inregistrat…

- Plenul reunit a luat act joi de demisia lui Sorin Grindeanu de la sefia ANCOM si au vacantat functia de presedinte al Autoritatii. Grindeanu a fost ales prim-vicepresedinte al PSD la Congresul partidului din 22 august. Birourile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis joi prelungirea perioadei…

- Demisia lui Sorin Grindeanu redeschide jocurile pentru șefia ANCOM. Conform unor informații pe surse, PSD deja știe pe cine va numi șef.Avocatul Vlad Stoica, fostul sef al Cancelariei in Guvernul Ponta, in 2013, ar putea fi propunerea PSD pentru functia de presedinte al ANCOM, au declarat…

- In sedinta birourilor permanente reunite ale Parlamentului a fost luat act si de demisia lui Dan Serban Iliescu din functia de presedinte al Consiliului Legislativ, a lui Sorin Gheorghe Popescu din functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului…

- Sorin Grindeanu și-a anunțat ieri colegii de la ANCOM, instituția pe care o conduce de aproape trei ani, ca va demisiona. Parlamentul urmeaza acum sa numeasca un alt director. „Va anunț ca mi-am depus la Parlament demisia din funcția de președinte al Autoritații, ceea ce inseamna ca mandatul meu se…

- Ales in funcția de prim-vicepreședinte al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat ca va demisiona, in luna septembrie, de la șefia ANCOM. El a explicat ca are la dispoziție 90 de zile sa aleaga intre cele 2 funcții și o alege pe cea din PSD.Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW de…